Fransa'da merkez sağ cumhurbaşkanı adayı için önseçim

Fransa'da merkez sağ Cumhuriyetçi Parti, gelecek yılki seçimlerde yarışacak Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Amerikan tarzı bir önseçime gidiyor.

Başkan adayı olabilmek için yedi aday yarışıyor.

Önde gelen adaylar arasında, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski Başbakanlar Alain Juppe ve Francois Fillon bulunuyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmayı başaran ismin, büyük ihtimalle cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda aşırı sağcı lider Marine Le Pen ile mücadele edeceği tahmin ediliyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre Cumhuriyetçi Partili adayım cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kazanması bekleniyor. İktidardaki sosyalistlerin büyük destek kaybettiği ve bölünmeler yaşadığı ortamda, solcu bir adayın cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu aşamayacağı kaydediliyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimi iki turda yapılacak.

Bugün en çok oyu alan iki aday, gelecek haftaki ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Önseçimde sadece Cumhuriyetçi Parti üyeleri oy vermiyor. "Sağ ve merkez sağın Cumhuriyetçi değerlerini paylaşıyorum" şeklindeki yazılı bir açıklamayı imzalayanlar da önseçimde oy kullanabiliyor.

Önseçimden ilk sonuçların Türkiye saatiyle 00:30'da alınması bekleniyor.

Beş yıllık cumhurbaşkanlığının ardından 2012'de yeniden seçilmeyi başaramadı. 61 yaşındaki lider, o günden bu yana göç ve güvenlik konularında daha sağcı bir tutum belirledi.

71 yaşındaki eski başbakan Fransa'daki saldırıların ardından daha ılımlı ve birleştirici bir kampanya yürüttü. En şanslı aday olarak görülüyor.

62 yaşındaki merkez sağ siyasetçi Sarkozy'nin başbakanıydı ve büyük piyasa ekonomisi reformları vaat etti. Son günlerdeki kamuoyu yoklamalarında desteğini arttırdığı görülüyor.

Teknokrat imajına sahip 47 yaşındaki La Maire, bin sayfalık "Fransızlarla sözleşme" belgesi yayımladı.

43 yaşındaki eski çevre bakanı esrarın yasallaşması çağrısı yapıyor.

52 yaşındaki eski parti lideri ve "kısıtlamasız sağ" fikrinin en büyük savunucusu olarak görülüyor.

53 yaşında ve Hristiyan değerleri üzerinde duruyor.