Fransa'da memurlar ve taksiciler grevde

Fransa'da, yaklaşık 5 buçuk milyon memur ile hava trafik kontrolörleri ve taksiciler greve gitti. Ülke genelinde yaşanan protestolar hayatı durma noktasına getirdi.

Fransa'da baştan başkent Paris olmak üzere, Lyon, Marsilya, Lille ve Toulouse'da binlerce taksici, taşımacılık hizmeti veren şoförlü Turizm Aracı VTC'yi protesto etmek için sokağa indi.

Başkent Paris'te toplanan yaklaşık 2 bin taksici, VTC'nin haksız rekabet koşulu yarattığını savunarak hükümetin derhal önlem alması çağrısı yaptı. Fransa'nın birçok şehrinde gerçekleştirilen eşzamanlı protestolarda çıkan olaylarda ise 20 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Bu arada Başbakan Manuel Valls, İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ve Ulaştırma Bakanı Alain Vidalies'nin taksici esnafının temsilcileriyle görüşeceği açıklandı.

Geçtiğimiz haziran ayında da taksiciler, Uber taksi uygulamasını yasaklaması için eylem yapmıştı. Protestolar sonrası Uber'in Fransa'daki iki yöneticisi gözaltına alınmış, İçişleri Bakanı Cazeneuve da Uber'in faaliyetlerini yasaklanması talimatını vermişti.

Memurlar ve hava trafik kontrolörleri de grevde

Öte yandan Fransa'da bugün taksicilerin yanı sıra öğretmenler ve hava trafik kontrolörleri de greve gitti. Ülke genelinde yaklaşık 5,6 milyon memur artan hayat pahalılığını protesto etmek için bugün grev kararı aldı. Öğretmenlerin de greve katılmasıyla bugün kreşler kapatıldı, ilköğretim kurumları ise öğretmensiz kaldı. Ayrıca hava trafik kontrolörlerinin de istihdam ve zam için grev kararı alması hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Fransa'da uçuşların grevden yüzde 20 düzeyinde etkileneceği belirtildi.