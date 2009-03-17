T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da meclis NATO'ya dönüşe onay verdi

1966 yılında NATO'nun askeri kanadından ayrılan Fransa'nın dönüşü konusunda Meclis'teki tezkere 238'e karşı 329 oyla kabul edildi

17 Mart 2009 02:00

Fransa meclisinin, NATO'nun askeri komuta kademesine dönülmesine onay verdiği bildirildi.

General Charles de Gaulle döneminde 1966 yılında NATO'nun askeri kanadından ayrılan Fransa'nın dönüşü konusunda Meclis ve Senatodaki oturumların sonunda yapılan oylamada, tezkere 238'e karşı 329 oyla kabul edildi.

Başbakan François Fillon yaptığı konuşmada, Fransa'nın ABD'ye karşı "boyun eğmeyen" statüsünü korumak istediğini belirterek, "Fransa'nın müttefik olduğunu ancak bağımlı olmadığını, sadık ancak boyun eğmeyen olduğunu, her zaman için dostça olduğunu ancak hiçbir zaman buyruk altında olan olmadığını" kaydederek, "İşte, bizim Amerika ile olan ilişkimizin doğası bu" dedi.

Son anayasa değişikliğine göre, oylamanın bir güven oylaması şeklinde gerçekleşeceği ve tezkerenin reddedilmesi halinde hükümetin düşeceği belirtilmişti.

Fransa'nın NATO'nun askeri komut kademesine dönüşü 3 ve 4 Nisan tarihlerinde, İttifakın 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Strasbourg ve Kehl kentlerinde düzenlenecek zirvede kesinlik kazanacak.

Muhalefet partileri hükümeti, kendilerine danışmadan böyle bir karar aldığı gerekçesiyle eleştiriyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24