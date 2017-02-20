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Dünya

Fransa'da Marine Le Pen’in partisine polis baskını

Fransız polisi, Marine Le Pen’in liderliğini yaptığı aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nin Paris’teki merkezine baskın düzenleyerek, arama yaptı

20 Şubat 2017 23:58

Fransa'da BFM televizyon kanalı, Le Pen’in Avrupa Parlamentosu’nda 2 hayali danışman çalıştırdığı suçlamasına ilişkin polis baskının düzenlendiğini duyurdu.

Le Pen'in AP'de yolsuzluk yaptığına dair iddialar son bir aydır Fransa'nın gündeminde.

AP'nin Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), AP'de Le Pen'in danışmanı olarak maaş alan ancak gerçekte Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier hakkında da soruşturma başlatmış, Legier'in parlamentodan 2011'de 3 ay maaş aldığını ortaya çıkarmıştı.

Marine Le Pen’in yakın arkadaşı Catherine Griset ise yine 2010-2016 yılları arasında Avrupa Parlamentosu’nda danışman sıfatıyla maaş almakla suçlanıyor.

Griset’in aslında Avrupa Parlamentosu’nda hiç çalışmadığı, sadece parti merkezinde görevli olduğu iddia ediliyor.

OLAF dışında Fransız yargısı da geçen yıl 15 Aralık’ta konu ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

Son anketler, Le Pen ilk turu nisan ayında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu önde bitireceğini ortaya koyuyor.

 

 

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