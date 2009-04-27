Fransa’da mali skandal iddiası

Fransa'nın en büyük bankalarından Societe General'in, yine bir mali skandala imza attığı ileri sürüldü.



Liberation gazetesi, bankanın yöneticilerinin tehlikeli yatırımları sonucu, bankanın en az 5 milyar Euro zarar ettiğini yazdı. Gazete, bu rakamın 10 milyar Euro’ya kadar çıkabileceğini belirtti.



Banka yönetimi ise yaptığı açıklama ile iddiayı kesin bir dille yalanladı.



Gazete, bankaya bağlı çalışan "Sgam Alternative Investments" isimli yatırım şirketi yöneticilerinin hatası yüzünden bu zararın meydana geldiğini bildirdi.



Fransız bankası, 2007 yılında yine bir işlemcisinin yaptığı hatalar yüzünden, 5 milyar avro zarar etmişti. Söz konusu skandalın ardından işlemci hakkında dava açılmıştı.



