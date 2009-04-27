T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fransa’da mali skandal iddiası

Fransa'nın en büyük bankalarından Societe General'in, yine bir mali skandala imza attığı ileri sürüldü.

27 Nisan 2009 03:00

Fransa'nın en büyük bankalarından Societe General'in, yine bir mali skandala imza attığı ileri sürüldü.

Liberation gazetesi, bankanın yöneticilerinin tehlikeli yatırımları sonucu, bankanın en az 5 milyar Euro zarar ettiğini yazdı. Gazete, bu rakamın 10 milyar Euro’ya kadar çıkabileceğini belirtti.

Banka yönetimi ise yaptığı açıklama ile iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Gazete, bankaya bağlı çalışan "Sgam Alternative Investments" isimli yatırım şirketi yöneticilerinin hatası yüzünden bu zararın meydana geldiğini bildirdi.

Fransız bankası, 2007 yılında yine bir işlemcisinin yaptığı hatalar yüzünden, 5 milyar avro zarar etmişti. Söz konusu skandalın ardından işlemci hakkında dava açılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24