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Dünya

Fransa'da Macron'dan memnun olanların oranı yarı yarıya düştü

Başbakan Edouard Philippe'ye verilen desteğin de ciddi oranda azaldığı belirlendi

03 Ağustos 2017 22:33

Fransa'da bir araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan memnun olanların oranı yüzde 66'dan yüzde 36'ya düştü.

Araştırma şirketi YouGov'un 18 yaşından büyük bin 3 kişiyle 26-27 Temmuz'da yaptığı ankete göre, Macron'dan memnun olanların oranı yüzde 36 olarak belirlendi.

Sputnik'te yer alan habere göre, araştırma şirketi Ifop-Fidicial'in 18 yaşından büyük 960 kişiyle 12-13 Temmuz'da yaptığı ankette ise Macron'dan memnun olanların oranı yüzde 66 olarak belirlenmişti. Bu oran haziran ayının ilk yarısında yüzde 69'du.

Başbakan Edouard Philippe hakkında yapılan memnuniyet anketinde de katılımcıların yüzde 37'si memnun olduklarını ifade etti. Philippe'ten memnun olanların oranı temmuz ayının ilk yarısında yüzde 53, haziran ayının ilk yarısında ise yüzde 60'dı.

İşsizlik en çok ilgi toplayan konu

Ankete katılanlar, en çok ilgilendikleri konular arasında yüzde 25'le iş ve işsizlik, yüzde 15'le göç ve yüzde 14'le sağlık güvencisini gösterdi.

 

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