Fransa'da Macron'a karşı eylem düzenlendi

Gülten Özbey / Paris, 19 Kasım (DHA) - Fransa\'da Sosyal Cephe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un anti-sosyal politikasına karşı Élysee Saray’ına yürüyüş düzenledi.

Sosyal Cephe, Fransız Cumhurbaşkanı Macron\'un yeni politikasına karşı düzenlediği Elysee Sarayı yürüyüşüne tüm sendika ve siyasi dernekleri davet etti. Katılımın düşük olduğu eylem, Paris\'te bulunan Marechal Juin Meydanı\'nda başladı. Cumhurbaşkanı Macron\'un son politikasını eleştiren topluluk daha sonra Elysee Sarayı\'na yürüdü ve eylem Peru Meydanı\'nda son buldu.

Dayanışma, karşılıklı yardım ve sosyal adaletli bir dünya için Macron’un antisosyal politikalarını kaldırması gerektiğini açıklayan ve bu sebeple eylemi gerçekleştiren Sosyal Cephe, konuyla ilgili başka bir açıklamada bulunmadı. Katılımcı sayısının düşük olduğu eylemin başlangıcında polis bulunmazken, eyleme katılan bir grubun bir banka camlarını kırmasıyla polis Peru Meydanı\'nda güvenlik önlemleri aldı. Meydandan uzun süre ayrılmayan eylemcilerin Elysee Sarayı\'na ulaşımlarının engellenmesi için polis gece geç saatlere kadar Peru Meydanı\'ndaydı.

Görüntü Döküm:

Sosyal Cephe Macron\'un anti-sosyal politikasına karşı Élysee Saray’ına yürüyüş genel