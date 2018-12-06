Fransa'da lise öğrencileri eylemde; eğitime ara verildi, 32 kişi gözaltına alındı

Fransa'da Sarı Yelekler’le birlikte güçlenen lise hareketi eylem yapıyor. Eğitim politikalarıyla ilgili olarak sıkıntıları protesto eden liseliler, 100'den fazla kurumda eğitime ara verilmesine neden oldu. Çıkan olaylar sonrası 32 öğrenci gözaltına alındı.

Fransa’da öğrenciler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto için eylem düzenliyor. Fransa’nın birçok kentinde pazartesiden beri düzenlenen eylemler eğitim hayatını kısmen durdurdu.

Bordeaux kentindeki Stalingrad meydanında düzenlenen gösteride 6 öğrenci, araçlara zarar verdiği ve polislere bazı maddeler attığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Toulouse’da ise 11’i 18 yaşından küçük, 13 öğrenci gözaltına alındı. Henin-Beaumont kentinde ise bir lisenin önünde çok sayıda çöp bidonu ateşe verildi. Fransa genelinde 100’ü aşkın lise blokaj eylemi yaptı. Söz konusu liselerde eğitime tamamen veya kısmen ara verildı.

Neyi protesto ediyorlar?

Fransa’da öğrenciler hükümetin lise ve üniversiteye giriş sisteminde yaptığı değişikliklere karşı çıkıyor. Lisede alan seçiminin erkene alınması, sosyal bilimler, edebiyat ve fen ana dalları dışında başka alanların da dahil edilmesi tepki çekti. Aynı zamanda üniversiteye giriş koşullarında yapılan değişikliklerin ayrıcalıklı öğrencilerin işine yarayacak bir sistem olacağı ve eşitsizliği arttıracağı düşünülüyor.