T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Fransa'da Le Pen ve Fillon, Paris saldırısını çıkarları için kullanmak suçlanıyor

Fransa'da Pazar günü gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi siyasetçiler, Perşembe günü başkent Paris'te gerçekleşen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı kendi çıkarları için kullanmakla suçlanıyor.

22 Nisan 2017 00:54

Fransa'da Pazar günü gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi siyasetçiler, Perşembe günü başkent Paris'te gerçekleşen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı kendi çıkarları için kullanmakla suçlanıyor.

IŞİD'in üstlendiği saldırının ardından aşırı sağcı Marine Le Pen radikal İslamcıları sınır dışı etmekten bahsederken merkez sağcı François Fillon da "İslami totaliterlikle savaş" mesajı vermişti.

Başbakan Bernard Cazeneuve, Le Pen ve Fillon'u "saldırıyı kendi çıkarları için kullanmakla" suçladı.

Merkezci aday Emmanuel Macron da Başbakan Cazeneuve'ün eleştirilerine destek verdi.

Le Pen, Fillon ve merkezci aday Emmanuel Macron seçim yasakları başlamadan önceki son gün olan bugün gerçekleştirmeyi planladıkları kampanya faaliyetlerini ölen polise saygı gerekçesiyle iptal ederken radikal solcu Jean-Luc Melenchon "son sözü söyleyenin kendileri olmayacağını bu vahşilere göstermemiz lazım" diyerek Cuma günü de kampanya yürüttü.

Saldırı Perşembe günü 11 adayın televizyonda tartıştığı sırada gerçekleşmişti.

Marine Le Pen saldırının ardından hükümetin Fransa'nın "teröre karşı savaşı" kaybetmesi için elinden gelen her şeyi yaptığını söylerken ülkeye gelen yabancıların gözetim altına alınması gerektiğini belirtmiş ve "Barbarlığa karşı savaşmamız lazım" demişti.

BBC'nin Fransa'daki muhabirleri, saldırının seçmenlerin tercihlerini nasıl etkileyebileceği konusunda kimsenin bir fikri olmadığını söylüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fransa PazarPerşembeParisPazarMarine Le PenFrançois FillonBernard Cazeneuve Le PenFillonEmmanuel MacronBaşbakan CazeneuvePen FillonJean-Luc MelenchonCumaLe PenFransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24