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Dünya

Fransa'da kürtaj artık ücretsiz

Fransa'da pazartesi günü açıklanan yeni reform paketi uyarınca kürtaj masrafları artık devlet tarafından karşılanacak

03 Ekim 2012 14:59

Fransa ’da kürtaj masrafları artık devlet tarafından karşılanacak. Ülkede şu anda kürtaj olan bir kadın, operasyon için ödediği miktarın yüzde 80’ini geri alabiliyor. Bu 200-450 euro arasında bir ücrete denk geliyor. Yapılan değişiklikle artık kürtaj ücretini tamamen devlet karşılayacak. Sosyalist cumhurbaşkanı Hollande 2013 sosyal güvenlik bütçesine eklediği yeni düzenlemeyle ilgili “Tüm kadınların kürtaja eşit erişim sağlamaları için gerekliydi” dedi. Bu değişikliğin devlete yıllık maliyeti 31.7 euro olacak. Kürtaj hakkı Fransa’da 1975’te kadın hakları örgütlerinin yoğun mücadelesi sonucunda yasallaşmıştı.

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