-FRANSA'DA KUMARHANE SOYGUNU PARİS (A.A) - 07.02.2011 - Fransa'nın kuzeyindeki Saint-Amand-les-Eaux kasabasında, maskeli ve silahlı dört kişi, bir kumarhaneye baskın düzenledi ve yaklaşık 100 bin avro çalarak kayıplara karıştı. Sabaha karşı kumarhaneye gelen soygunculardan ikisi, havaya ateş açarak müşterilerin yere yatmasını sağlarken, diğer iki soyguncu görevlileri etkisiz hale getirerek kasadaki nakit parayı aldı. Kumarhane çalışanlarını etkisiz hale getirebilmek için göz yaşartıcı bomba da kullanan soyguncular, daha sonra paralarla ortadan kayboldu. Polis, soyguncuları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.