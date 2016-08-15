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Dünya

Fransa'da Korsika'da da tesettür mayo yasaklandı

Korsika'daki yasak kararı "hijyenik" nedenlerle alındı

15 Ağustos 2016 20:13

Fransa'da Nice ve Cannes'da tesettür mayonun yasaklanmasından sonra Korsika Belediyesi'de yasağı uygulamaya geçirdi. Ayrıca Cannes'da tesettür mayo yasağına yapılan itirazlar da reddedildi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Fransa'nın Akdeniz'de bulunan adası Korsika'nın kuzeyinde yer alan Sisco Belediyesi, şehir plajlarında tesettür mayosunun yasaklandığını, yasağın yarından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Sisco Belediye Başkanı Ange-Pierre Vivoni, ülkenin güneyindeki Cannes ve Villeneuve-Loubet'in sahillerinde tesettür mayosunun yasaklamasının ardından, kendilerinin de aynı uygulamaya geçtiğini söyledi.

Yasağa gerekçe olarak adanın Bastia bölgesinde hafta sonu Müslüman bir grupla bölge sakinleri arasında yaşanan gerilim gösterildi. Kuzey Afrika kökenli Müslüman bir grubun, denize burkini ile giren kadınların fotoğraflarını çeken turistlerle tartıştığı ve grup ile çevredekiler arasında yaşanan arbedede 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

 

"Yasak kararı hijyenik nedenlerle alındı"

 

Burkiniyi yasaklayan Villeneuve-Loubet Belediye Başkanı Lionnel Luca ise, Müslüman kadınlar tarafından tüm vücudu örttüğü için tercih edilen burkinilere getirilen yasağın ‘hijyenik nedenlerle’ konulduğunu söyledi. Luca yasağın, ‘daha önce saldırılara hedef olmuş bölgede kamu düzeninde olabilecek herhangi bir kargaşayı önlemek için onaylandığını’ da belirtti

Öte yandan, Cannes’da burkini yasağına karşı yapılan itiraz yerel mahkeme tarafından reddedildi. Fransa’da İslamofobi Karşıtı Kolektif üyesi kadınlar, yasağın yasalara aykırı olduğunu savunarak mahkemeye başvurmuştu. Nice’deki mahkeme, itirazı reddederek yasağın kamusal kurumlar ve bireyler arasında dini görüşlerin teşvik edilmesini yasaklayan Fransız yasalarına uygun olduğunu bildirdi.

 

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