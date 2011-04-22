-FRANSA'DA KORKUNÇ CİNAYET PARİS (A.A) - 22.04.2011 - Fransa'nın Nantes kentinde, evlerinin bahçesinde yapılan aralamalarda anne ve dört çocuğun cesedine ulaşan polis, iki haftadır kendisinden haber alınamayan babanın izini bulabilmek için seferber oldu. 48 yaşındaki anne ve 13 ile 20 yaşlarındaki dört çocuğun tamamının tabancayla öldürüldükten sonra bahçeye gömüldükleri saptandı. Polis, ailenin kullandığı arabalardan birisini, Nantes kentine taşınmadan önce oturdukları Roquebrune-sur-Argens kasabasındaki bir otelin garajında buldu. Fransız polisi, bir şirkette yöneticilik yapan 50 yaşındaki baba Xavier Dupont de Ligonnes'in cinayetlerin sorumlusu olduğu düşüncesinde. Polis tarafından aranan babadan, 14 Nisan'dan bu yana haber alınamıyor. Son olarak, ailenin oturduğu mahalledeki komşuların, babayı, otomobilinin bagajına büyük torbalar koyarken gördüğü belirlendi. Cinayetlerin çok planlı bir şekilde hazırlandığı düşüncesinde olan polis, evin kira kontratının da iptal edilmesinin bu görüşünü kuvvetlendirdiği inancında. Yine ailenin, çocukların okullarına ve arkadaşlarına, Avustralya'ya tayin oldukları gerekçesiyle kentti terk edecekleri yolunda mektuplar gönderdiği ortaya çıktı.