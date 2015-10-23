T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da katliam gibi kaza

Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kenti yakınlarında bir yolcu otobüsüyle kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 42 kişi öldü.

23 Ekim 2015 15:02


Yetkililerden verilen bilgiye göre, kaza Bordeaux kentinin kuzeydoğusundaki Puisseguin bölgesinde meydana geldi.

Büyük kısmını yaşlıların oluşturduğu otobüs yolcularından yalnızca 5'i kazadan yaralı olarak kurtulmayı başardı.

İlk belirlemelere göre, aralarında kamyon şöförünün de bulunduğu 42 kişi olay yerinde can verdi. Kaza sonrası araçların yandığı belirtildi.

'Kaza yeri tehlikeli bir viraj'

i-Télé Televizyonu'na konuşan bir bölge sakini, kazanın tehlikeli olarak bilinen bir virajda meydana geldiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, resmi bir ziyaret için bulunduğu Yunanistan'da kazayla ilgili açıklamada bulundu. Kazayı "korkunç bir trajedi" olarak nitelendiren Hollande, hükümetin kaza sonrası seferber olduğunu duyurdu.

Fransa'da son 30 yılın en büyük kazası

Fransa İçişleri Bakanlığı yetkilileri, kazada hayatını kaybedenlerin tamamının Fransız vatandaşı olduğunu açıkladı.

Kaza, Fransa'da son 30 yılın en büyük trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransaBordeauxPuisseguinTelevizyonuCumhurbaşkanı François HollandeYunanistanHollandeBakanlığıFransızDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24