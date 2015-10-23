Fransa'da katliam gibi kaza



Yetkililerden verilen bilgiye göre, kaza Bordeaux kentinin kuzeydoğusundaki Puisseguin bölgesinde meydana geldi.

Büyük kısmını yaşlıların oluşturduğu otobüs yolcularından yalnızca 5'i kazadan yaralı olarak kurtulmayı başardı.

İlk belirlemelere göre, aralarında kamyon şöförünün de bulunduğu 42 kişi olay yerinde can verdi. Kaza sonrası araçların yandığı belirtildi.

'Kaza yeri tehlikeli bir viraj'

i-Télé Televizyonu'na konuşan bir bölge sakini, kazanın tehlikeli olarak bilinen bir virajda meydana geldiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, resmi bir ziyaret için bulunduğu Yunanistan'da kazayla ilgili açıklamada bulundu. Kazayı "korkunç bir trajedi" olarak nitelendiren Hollande, hükümetin kaza sonrası seferber olduğunu duyurdu.

Fransa'da son 30 yılın en büyük kazası

Fransa İçişleri Bakanlığı yetkilileri, kazada hayatını kaybedenlerin tamamının Fransız vatandaşı olduğunu açıkladı.

Kaza, Fransa'da son 30 yılın en büyük trafik kazası olarak kayıtlara geçti.