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Dünya

Fransa'da kadın polisin üzerine araba sürdüler

Gözaltına alınan kişilerin Paris'in sorunlu banliyösü Essonne'dan oldukları ve 20'li yaşlarda olduğu belirtildi

15 Ocak 2015 15:19

France Info radyosu, dün gece Elysee sarayına çok yakın bir yerde görev yapan bir kadın polisin üzerine araba sürmek sureti ile yaralandığını duyurdu. Radyo, siyah renkli Renault clio marka bir aracı kadın polisin üzerine sürerek bileğinden yaralanmasına sebep veren araçta bulunan 4 kişiden 2'sinin polis tarafından gözaltına alındığını, gözaltına alınan kişilerin ise alkollü olduklarını duyurdu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Engin Akgürbüz'ün haberine göre, gözaltına alınan kişilerin Paris'in sorunlu banliyösü Essonne'dan oldukları ve 20'li yaşlarda olduğu belirtilirken, polisin diğer 2 kişinin yakalanması ve olayın aydınlatılması için çalışma yaptığı belirtildi.

 

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