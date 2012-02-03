-Fransa'da kabul edilen Ermeni yasası PARİS (A.A) - 03.02.2012 - Fransa'da Anayasa Konseyi'nin, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasının öngören yasa konusunda kendisine yapılan itirazla ilgili kararını 29 Şubat ve 1 Mart'ta vermesinin beklendiği öğrenildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hükümetin de itiraz etmemesi halinde Anayasa Konseyi, yasa ile ilgili değerlendirmesi konusunda kendisine tanılan süreyi sonuna kadar kullanmadan yana. Anayasa Konseyi, kendi 9 atanmış üyesinden birisini önümüzdeki günlerde raportör tayin edecek. Raportörün kaleme alacağı yasayla ilgili hazırlanacak raporun ardından Anayasa Konseyi üyeleri, Başbakanlık kanunlar ve kararlar genel müdürü ile bir görüşme yapacak. Anayasa Konseyi'nin kararı için en az 7 üyenin oyu gerekiyor. Konsey, oy çoğunluğu ilkesi ile karar verecek. Anayasa Konseyi 9 atanmış ve iki tabi üye (iki eski cumhurbaşkanından) oluşuyor. Sağlık nedenleri yüzünden eski Jacques Chirac'ın, Anayasa Konseyi'ndeki oylamaya katılması beklenmiyor. Chirac, kendisi ile ilgili geçen yıl sonu gerçekleşen bir davaya da, yine ''sağlık gerekçelerini'' öne sürerek katılmamıştı. Anayasa Konseyi'nin 9 üyesinin de yasaya büyük bir ihtimalle karşı çıkacağı tahmin ediliyor. Anayasa Konseyi, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bu karardan önce, aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen'in yaptığı ve cumhurbaşkanlığı adayı olmak için en az yerel ve bölgesel yönetimlerden seçilmiş 500 kişinin imzasını gerektiren yasanın değişmesi yolundaki yaptığı itirazı 23 Ocak'tan önce karara bağlayacak Anayasa Konseyi'nin Ermeni yasasıyla ilgili kararını, 29 Şubat veya 1 Mart'ta vermesinin ardından, hükümetin tekrar yeni bir yasa sunabilmesi için parlamentoda sadece bir haftası kalıyor Nisan ayında ilk turu düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla, parlamento 9 Mart'ta tatile giriyor. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, önceki gün bakanlar kurulunda yaptığı ve basına sızan açıklamasında, Anayasa Konseyi'nin iptal etmesi halinde yeni bir yasa tasarısı sunabileceği tehdidinde bulunmuştu Anayasa Konseyi'nin yasayı tamamen reddetme, onaylama veya kısmen onaylama hakkı bulunuyor.