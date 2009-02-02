Fransa’da işsizlik patladı

Fransa'da aralık ayında işsizler ordusuna katılanların sayısı, bir önceki aya oranla 45 bin kişi artış gösterdi.



Ekonomi Bakanı Christine Lagarde'ın "France2" televizyon kanalına yaptığı açıklamaya göre, 2008 yılında işsizlerin sayısı yaklaşık 200 bin kişi arttı.



Fransa'da toplam işsiz sayısı 2 milyon 68 bin 500 kişi.



"Küresel mali krizin her ülke olduğu gibi Fransa'yı da olumsuz etkilediğini" kaydeden Lagarde, "hükümetin işsizlik sorununa etkin çare bulmak için seferber olduğunu" söyledi.



Kriz ile birlikte Fransa'nın büyüme hızının yüzde 1,9'a düşmesi



