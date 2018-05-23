Fransa'da işsizlik birinci çeyrekte yüzde 9.2'ye yükseldi.

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) – Fransa ekonomisinde işsizlik oranı ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 artışla yüzde 9.2’ye yükseldi. Fransa işsizlik oranı bir yıl öncesine göre yüzde 0.4 arttı.

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) tarafından yapılan açıklamaya göre Dünya Çalışma Örgütü (ILO) işsizlik oranı Fransa’da ilk çeyrekte yüzde 0.2 artışla yüzde 9.2’ye yükseldi.

Açıklamaya göre; bir önceki çeyrekte ise işsizlik yüzde 0.7 düşüşle yüzde 9.0 düzeyine gerilemişti.

Insee verilerine göre Fransa’da işsiz sayısı 2018’in ilk çeyreğinde 83 bin artışla 2.6 milyona yükseldi.