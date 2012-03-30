Fransa'da 'İslamcı avı' başlatıldı, 20 kişi gözaltında

Fransa'da 7 kişinin Cezayir asıllı Muhammed Merah tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde "İslamcı avı" başlatıldı. Birçok kentte düzenlenen baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı.



Fransa'da 10 gün içinde 7 kişiyi katlettiği gerekçesiyle 32 saatlik bir operasyon sonrasında öldürülen Muhammed Merah olayının üzerinden bir hafta geçmeden ülke genelinde İslamcı avı başlatıldı.

Fransız özel polisi, Merah'ın öldürüldüğü kent Toulouse başta olmak üzere Nantes, Le mans ve başkent Paris'te düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Günlerdir nerede gömüleceği tartışma konusu yapılan 23 yaşındaki Muhammed Merah, Fransa'da toprağa verildi. Merah'ın babası oğlunu toprağa vermek için Cezayir'e götüreceğini açıklamıştı.



Sarkozy: Fransızdı, öyle toprağa verilmeli



Ancak Cezayir'in son anda yaptığı açıklamayla Muhammed Merah'ın cenazesini istemediğini belirtmesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy devreye girerek, "Merah Fransızdı, öyle toprağa verilmeli" dedi.

Toulouse Belediye Başkanı Pierre Cohen de defin işleminin kentte yapılmasının "yersiz" olduğunu söylemişti.