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BBC Türkçe

Fransa'da 'IŞİD'liyim' diyen saldırgan süpermarkettekileri rehin aldı: En az 1 ölü

Ülkenin güneyindeki Trebes kasabasında IŞİD üyesi olduğunu söyleyen silahlı saldırgan, bir süpermarkette bulunanları rehin aldı. Trebes Belediye Başkanı en az bir kişi öldüğünü söyledi. Fransa Başbakanı Edouard Philippe ise yaşananlarla ilgili olarak "Dur

29 Nisan 2018 20:30

Fransa'nın güneyindeki Trebes kasabasında IŞİD üyesi olduğunu söyleyen silahlı saldırgan, bir süpermarkette bulunanları rehin aldı.

BFM televizyonuna konuşan Trebes Belediye Başkanı Erik Menassi, olayda en az bir kişinin öldüğünü söyledi.

Menassi, saldırganın süpermarkette tekbir getirerek girip "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırdığını belirtti.

Fransız haber ajansı AFP ise bir polis kaynağına dayandırdığı haberinde en az iki kişinin öldüğünü bildirdi.

Aynı polis kaynağı "Marketteki çalışanların ve müşterilerin çoğu kaçmayı başardı" dedi.

Trebes Emniyet Müdürü Jean-Vallery Letterman ise "Maalesef bir kişinin öldüğünü düşünüyoruz ancak kontrol için olay yerine doktor götüremiyoruz" diye konuştu.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe ise olayla ilgili olarak "Durum ciddi" dedi.

Olay yerine yüzlerce polis gönderilirken, bölge kordon altına alındı.

Öte yandan, Trebes yakınlarındaki Carcasonne'da da arkadaşlarıyla yaptığı koşudan dönen bir polis memuruna ateş açıldığı ve polis memurunun yaralandığı belirtildi.

İki olayın bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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