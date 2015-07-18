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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da IŞİD operasyonu

Fransa'nın güneyindeki bazı askeri üslere saldırısı planladıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı. Zanlıların IŞİD mensubu olduklarını itiraf ettikleri açıklandı.

18 Temmuz 2015 13:41


17, 19 ve 23 yaşlarındaki üç terör zanlısı, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların bir askeri üssü bastıktan sonra bir subayın başını kesmeyi ve eylemlerini video kamerayla görüntülemeyi planladıkları belirtildi. Olayı soruşturan savcı, zanlıların IŞİD'in Suriye'deki merkezinden eylem talimatı aldıklarını söyledi.

Eylem talimatı Suriye'den geldi

Adı İsmael K. olarak belirtilen 17 yaşındaki zanlının geçen yıl güvenlik güçlerince takibe alındığı, ekim ayında sorgulandıktan sonra hakkında yurtdışına çıkış yasağı konduğu belirtildi. Suriye'ye gitme girişimi engellenen zanlıya bunun üzerine Suriye'deki IŞİD'den "Buraya gelemiyorsan Fransa'da eylem yap" talimatının verildiği kaydedildi.

Operasyonla ilgili Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve da bir süre önce açıklamada bulunmuştu. Bakan Cazeneuve, Fransa'nın güneyinde bir petrol tesisinde meydana gelen olay hakkında da bilgi vermiş, tesiste kasıtlı olarak yangın çıkarıldığını ve iki patlamaya neden olunduğunu duyurmuştu.

'Charlie Hebdo' dönüm noktası oldu

Fransa'da Charlie Hebdo isimli mizah dergisine ocak ayında iki İslamcı tarafından düzenlenen baskında 12 kişi katledilmişti.

Fransa Ulusal Meclisi gizli servislerin işleyişinde kapsamlı reformlar öngören tartışmalı yasayı mayıs ayında kabul etmişti.

Geçen ay ise Lyon yakınlarında bir fabrikaya saldırı düzenlenmiş, bir kişi kafası kesilerek öldürülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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