T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da işçiler yarın greve gidiyor PARİS (A.A)

10 Ekim 2011 23:57

-Fransa'da işçiler yarın greve gidiyor PARİS (A.A) - 10.10.2011 - Fransa'da hükümetin ''kemer sıkma politikalarını'' protesto eden işçiler yarın bir günlük greve gidecek. Ülkenin beş büyük işçi konfederasyonu ortak yaptıkları açıklamada, greve destek vereceklerini duyurdu.  Grev dışında başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde kent ve kasabalarda 200'e yakın gösteri yürüyüşü düzenlenecek. Özellikle ulaşım sektöründe çalışanların greve katılımıyla, ülke genelinde demiryolu ve toplu taşımacılık hizmetlerinin önemli ölçüde aksaması bekleniyor. Yine elektrik ve gaz idaresi çalışanlarının da greve yoğun bir şekilde katılacağı tahmin ediliyor. Hükümet, giderek artan bütçe açığını düşürmek için vergileri artırırken, kamu personeli sayasını düşürmeyi planlıyor.     

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24