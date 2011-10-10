-Fransa'da işçiler yarın greve gidiyor PARİS (A.A) - 10.10.2011 - Fransa'da hükümetin ''kemer sıkma politikalarını'' protesto eden işçiler yarın bir günlük greve gidecek. Ülkenin beş büyük işçi konfederasyonu ortak yaptıkları açıklamada, greve destek vereceklerini duyurdu. Grev dışında başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde kent ve kasabalarda 200'e yakın gösteri yürüyüşü düzenlenecek. Özellikle ulaşım sektöründe çalışanların greve katılımıyla, ülke genelinde demiryolu ve toplu taşımacılık hizmetlerinin önemli ölçüde aksaması bekleniyor. Yine elektrik ve gaz idaresi çalışanlarının da greve yoğun bir şekilde katılacağı tahmin ediliyor. Hükümet, giderek artan bütçe açığını düşürmek için vergileri artırırken, kamu personeli sayasını düşürmeyi planlıyor.