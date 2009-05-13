Fransa'da internet’ten müzik indirmek yasaklandı

Fransa Senatosu, internet üzerinden yasa dışı olarak müzik ve film indirenlerin internet aboneliklerinin kesilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.



Senato genel kurulundaki oylamada, 189 "evet", 14 "hayır" oyu çıktı. Sosyalist Parti üyesi senatörlerinin oylamaya katılmadığı gözlendi.



Meclis genel kurulu, yasa tasarısını daha önce kabul etmişti.



Yasa tasarısı, geçen ay meclis genel kurulunda az sayıda milletvekillerinin katıldığı oylamada sürpriz bir şekilde reddedilmişti. Hükümet, daha sonra üzerinde küçük bir değişiklik yaparak, yasa tasarısını tekrar parlamento gündemine sunmuştu.



Hükümet, yasa dışı müzik ve film indirme yüzünden ülkedeki sanatçıların mali açıdan büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, sanatçıların korunması için yasa tasarısının mutlaka kabul edilmesi gerektiğini savunmuştu.



Yasa, internet üzerinden müzik ve film indirenlerin elektronik mesajla 2 kez uyarılmasını, daha sonra bu kişilerin internet aboneliklerinin 2 aydan 1 yıla kadar iptal edilmesini öngörüyor.



Tüketici dernekleri yasa tasarısına itiraz ederken, uzmanlar teknik açıdan yasanın uygulanmasıyla ilgili zorluklara dikkati çekmişti.

