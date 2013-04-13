Fransa'da inanılmaz firar

Fransa'nın kuzeyinde, Lille kenti yakınlarındaki Sequedin kasabasında Redoina Faid isimli bir mahkumun, patlayıcılarla hapishane duvarını yıkıp kaçtığı ortaya çıktı. Sınırı aşarak Belçika’ya kaçmasından endişe duyulan mahkum, firardan kısa bir süre sonra gardiyanları serbest bıraktı.

Fransız savcı Frederic Fevre, basına yaptığı açıklamada, firar eden mahkumun cezaevinden kaçarken kullandığı otomobili A25 otoyolunda ateşe vererek terk ettiği ve kendisini bekleyen başka bir otomobile bindiğini söyledi.

Firar eden mahkuma patlayıcıları, bir süre önce ziyaretine gelen karısının temin ettiği tahmin ediliyor.