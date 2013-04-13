T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da inanılmaz firar

Fransa'da Redoina Faid isimli mahkum eşinin temin ettiği düşünülen patlayıcılarla hapishane duvarını yıkıp kaçtı

13 Nisan 2013 20:05

Fransa'nın kuzeyinde, Lille kenti yakınlarındaki Sequedin kasabasında Redoina Faid isimli bir mahkumun, patlayıcılarla hapishane duvarını yıkıp kaçtığı ortaya çıktı. Sınırı aşarak Belçika’ya kaçmasından endişe duyulan mahkum, firardan kısa bir süre sonra gardiyanları serbest bıraktı.

Fransız savcı Frederic Fevre, basına yaptığı açıklamada, firar eden mahkumun cezaevinden kaçarken kullandığı otomobili A25 otoyolunda ateşe vererek terk ettiği ve kendisini bekleyen başka bir otomobile bindiğini söyledi.

Firar eden mahkuma patlayıcıları, bir süre önce ziyaretine gelen karısının temin ettiği tahmin ediliyor.

ETİKETLER

fransahapishanefirar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24