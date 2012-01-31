-Fransa'da imzalar tamam, başvuru bugün PARİS (A.A) - 31.01.2012 - Fransa'da 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasanın iptali için bugün Anayasa Konseyi'ne başvuru yapılacak. Fransız Senatör Jacques Mezard'ın öncülüğüyle başlayan girişim sonuç verdi ve geçen hafta son olarak Fransa Senatosunun onayladığı yasanın iptali için bugün Fransa Anayasa Konseyi'ne başvuru yapılacağı bildirildi. AA muhabirine konuyla ilgili bilgi veren Senatör Nathalie Goulet, başvuru için 70 senatörün imzasını aldıklarını söyledi. Yasanın iptali için yapılacak başvuruda 60 senatörün imzası yeterli oluyordu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, gerekli imza sayısına ulaşan senatörler, Fransız anayasasının 33. maddesine ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle yasanın iptalini istiyorlar. Fransa meclisi ve senatosu, 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarının reddini suç sayan tasarıyı geçen hafta yasalaştırmıştı. Yasanın anayasaya aykırılık başvurusu için 60 senatör veya 60 milletvekilinin imzası gerekiyordu. Ayrıca meclis ve senato başkanlarının yanı sıra cumhurbaşkanının da tekbaşlarına başvurması yeterli olabiliyor.