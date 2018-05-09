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Ekonomi

Fransa'da imalat üretimi yıllık yüzde 2.0, sanayi üretimi yıllık yüzde 2.3 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mayıs (DHA) - Fransa’da imalat üretimi Mart’ta aylık yüzde 0

09 Mayıs 2018 13:01

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mayıs (DHA) - Fransa’da imalat üretimi Mart’ta aylık yüzde 0.1 arttı, 1. çeyrekte yüzde 1.8 geriledi, sanayi üretimi ise Mart’ta aylık yüzde 0.4 gerilerken, 1. çeyrekte 1.3 geriledi. İmalat üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 2.0 artarken, sanayi üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 2.3 arttı.
Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) tarafından yapılan açıklamada madencilik, taşımacılık, enerji ve su arzında yaşanan güçlü düşüşlere bağlı toplam sanayi üretiminin Mart’ta yüzde 0.4 gerilediği vurgulandı.
Açıklamada şu değerlendirme ve tespitler yapıldı:
“2018’in ilk çeyreğinde imalat sektörü üretimi yüzde 1.8 gerilerken, sanayi üretimi ise aynı dönemde yüzde 1.3 geriledi.
“Üretim özellikle ‘diğer imalat’ kaleminde (yüzde 2.3 geriledi), ulaştırma ekipman imalatında (yüzde 3.8 geriledi) ve kömür ve petrol ürünlerinin imalatında (yüzde 1.5 geriledi) ciddi ölçüde azaldı.
“İmalat üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 2.0 arttı.
“Sanayi üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 2.3 arttı.”

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