Fransa'da ilk turu sol partiler önde kapattı

Fransa'da, resmi olmayan sonuçlara göre parlamento seçimlerinin ilk turunu sol partiler önde tamamladı. Bu, ikinci turda da benzer sonuçlar alınırsa, yeni Cumhurbaşkanı Hollande’ın ülkeyi rahat yöneteceği anlamına geliyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre sol partiler oyların yüzde 47'sini aldı. Merkez sağdaki Halk Hareketi Birliği ve diğer küçük sağ partilerin oluşturduğu koalisyon ise yüzde 35,40 oy toplarken, aşırı sağa yüzde 13,40 oranında oy çıktı.

İlk turdaki seçim sonuçlarının, gelecek hafta düzenlenecek ikinci turda da tekrarlanması halinde sol ittifak Meclis'te 305 ile 353 arasında sandalyeye sahip olacak. Sağ partilerin ise 222 ile 266 arasında sandalyeye sahip olması bekleniyor.

Genel seçimlerin ilk tur sonuçları, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın vaat ettiği reformları gerçekleştirmek için parlamentoda mutlak çoğunluğa sahip olacağını ortaya koydu.

İlk turdaki seçim sonuçlarının gelecek hafta düzenlenecek ikinci turda da tekrarlanması halinde, yarı başkanlık sisteminin geçerli olduğu Fransa'da, Cumhurbaşkanı Hollande, 5 yıllık iktidarı boyunca rahat bir şekilde ülkeyi yönetme imkanına sahip olacak.

Hollande, genel seçimler öncesi seçmenlere yaptığı çağrıda, alım gücünün artırılması, emeklilik ve eğitim sistemi ile ekonomik alandaki diğer reformları hayata geçirebilmesi için genel seçimlerde de partisine oy verilmesini istemişti.

Sosyalistler, geçen yıl yapılan yenileme seçimleri sonucunda senatoda da çoğunluğa sahip olmuştu.

Notlar:

- Seçim sistemine göre ilk turda seçim bölgesinde yüzde 50'den fazla oy alan milletvekili doğrudan milletvekili seçiliyor, aksi takdirde yüzde 12,5'in üzerinde oy alan adaylar ikinci turda yarışma hakkı kazanıyor.

- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 17 oranında oy alan aşırı sağın oyları ilk turda yüzde 13'e düştü. 6,5 milyon oy potansiyeline sahip aşırı sağ, hiçbir partiyle ikinci turda ittifak yapamadığı için meclise temsilci gönderemiyor.

- Sol partiler Senato'da da oy çokluğuna sahip olduğu için, yeni hükümetin yasa çıkartması ve anayasa değişikliğine gitmesi daha kolay olacak.

- Fransa'da siyasi gözlemciler, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçimlerin ardından siyaset sahnesinden çekilmesiyle birlikte merkez sağ partide yaşanan yeni liderlik kavgasını da merkez sağın seçim yenilgisinde önemli rol oynadığı düşüncesinde.

- Seçimlerde sandığa girenlerin oranı yüzde 60'ın altında kaldı.