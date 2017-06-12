Fransa'da ilk sonuçlar Macron'un yüzünü güldürdü

Yaklaşık 47.5 milyon kayıtlı seçmenin olduğu Fransa'da halk, 577 sandalyeli meclisin yeni üyelerini seçmek için oy kullandı.

Bir ay önce cumhurbaşkanlık koltuğuna oturan Emmanuel Macron için ilk siyasi sınav niteliğindeki seçimlerde toplam 7 bin 882 aday yarıştı.

Oy verme işlemi küçük şehirlerde yerel saatle 18.00'da sona erdi. Başkent Paris gibi büyük kentlerde ise sandıklar 20:00'a kadar açık kaldı.

Seçim öncesi yapılan anketler yanılmadı

Olağanüstü hâl altında düzenlenen seçimlerde ilk resmi sonuçların önümüzdeki dakikalarda açıklanması bekleniyor.

İlk sandık çıkış anketlerinin sonuçları ise yayınlanmaya başladı. Belçika medyasına göre, Macron'un partisi oyların yüzde 30'unu aldı. Seçim öncesi yapılan anketler de Macron'un liderliğindeki siyasi hareketin yaklaşık olarak yüzde 30'luk bir oy alacağını gösteriyordu.

Belçika devlet televizyonu RTBF'nin verilerine göre, Cumhuriyetçilerin oy oranı yüzde 19 ila 20 oldu. RTBF, Marine Le Pen liderliğindeki Milli Cephe'nin yüzde 17, Jean Luc Melenchon'un partisi "Boyun Eğmeyen Fransa"nın yüzde 12 oy alacağı öngörüsünde bulundu. François Hollande'ın cumhurbaşkanlığı döneminde kan kaybeden Sosyalist Parti'nin oyu ise yüzde 7-8 olarak açıklandı.

60 yılın en düşük katılımı mı olacak?

Fransız İçişleri Bakanlığı yerel saatle 17.00'de yaptığı açıklamada katılım oranının yüzde 40.8 olduğunu duyurdu. Bu veriden hareketle Fransız yayın kuruluşu BMFTV toplam katılımın yüzde 49 civarında olacağı tahmininde bulundu. Bu da son 60 yılın en düşük katılımlı seçimine işaret ediyor.

Fransa'da 2012'de yapılan son genel seçimlere katılım yüzde 57.2 olarak gerçekleşmişti.

Macron için kilit öneme sahip

Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı olan 39 yaşındaki Emmanuel Macron'u iktidara taşıyan "Le Republieque en marche" (Yürüyüş Halindeki Cumhuriyet) hareketi seçimde 536 adayla yarışıyor.

Ekonomik ve sosyal reform vaadiyle iktidara gelen Macron'un seçmene verdiği sözü tutabilmesi için mecliste çocuğunluğu ele geçirmesi gerekiyor. Yüzde 66'lık destekle seçilen Macron'un mecliste çoğunluğu sağlamak için 289 sandalyeye ihtiyacı var. Seçim öncesi yapılan anketler, yeni isimlerle seçime giren Yürüyüş Halindeki Cumhuriyet hareketinin sandalye sayısının 400'e kadar çıkabileceğini gösteriyor. IPSOS'un tahminine göre Macron, 577 sandalyeli meclise 360 ila 427 arasında milletvekili gönderecek.

Böyle bir tablo çıkması durumunda Fransız siyasetinde ciddi bir değişim olacak. Geleneksel sağ ve sol partilerin kan kaybetmesiyle, Macron'un karşısında güçlü bir muhalefet kalmayacak.

Türklerin partisi de seçimde yarıştı

Türk kökenliler tarafından kurulan "Eşitlik ve Adalet Partisi" adlı siyasi hareket de ilk kez seçime katıldı. 2015'te Strasbourg'ta kurulan partinin yüzde 41'i Türk kökenli Fransız vatandaşı olan 52 adayı bulunuyor.

Son haftalarda Fransız basını ve bazı Fransız siyasi partilerinin ilgi odağı haline gelen Eşitlik ve Adalet Partisi, "din ve kültürel kimlik eksenli politika yapmak" ve "Ankara güdümlü" olmakla suçlanıyor. Parti yöneticileri bu suçlamaları reddediyor.