Fransa'da ilaç denemesine katılan 6 kişiden birinin beyin ölümü gerçekleşti

Fransa’nın kuzeybatısındaki Rennes kentinde yapılan bir ilaç denemesinde ‘ciddi bir kaza’ yaşanması sonucu bir kişinin beyin ölümü gerçekleşti, beş kişi ise hastaneye kaldırıldı. Fransa Sağlık Bakanı Marisol Touraine, ilacın kenevir bazlı bir ağrı kesici olduğunu söyledi.

Radikal'in AFP’ye dayanarak yaptığı haberi göre, ağızdan alınan ilacın Avrupalı bir laboratuvarda denemesinin yapıldığını belirten Touraine, denemeye toplam altı kişinin katıldığını ve bu kişilerin ilacı almadan önce herhangi bir sağlık sorunun bulunmadığını ifade etti. Konu hakkında soruşturma açıldığı aktarılırken, ilacı daha önce deneyenlerin geri çağrıldığı kaydedildi. İlacın deneme çalışmaları durduruldu.