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Dünya

Fransa'da iki Türk tecavüzden gözaltında

11 Eylül 2009 15:43

Fransa'nın Toulouse kenti yakınlarında, iki Türk vatandaşı, 14 yaşındaki genç bir kıza tecavüz etmek suçundan gözaltına alındı.

Türk vatandaşlarının ve onlarla birlikte gözaltına alınan bir Fransız kadının, bugün sorgu hakimi tarafından ifadeleri alınacak.

Pyrenees-Orientales bölgesinde Ağustos ayında dedesi ve anneannesi ile tatil yaptığı kamptan ayrılan Julie isimli genç kız, 5 gün sonra Toulouse kenti yakınlarında bulunmuştu.

Olayı soruşturan savcı, yerel basına verdiği demeçte, “genç kızın psikolojik durumunun çok iyi olmadığı göz önüne alınarak, soruşturmayı büyük bir titizlikle sürdürdüklerini” söyledi.

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