-FRANSA'DA İKİ TÜRK AİLESİNE IRKÇI SALDIRI STRASBOURG (A.A) - 29.01.2011 - Fransa'nın Strasbourg kentinin Hoenheim banliyösünde, yan yana evlerde oturan iki Türk ailesi ırkçı saldırıya uğradı. Irkçı saldırganlar, iki Türk ailesinin kapısını ateşe vermek istedi. Çıkan yangın büyümeden itfaiye tarafından söndürülürken, saldırganların, kapılara gamalı haç çizdikleri ortaya çıktı. Saldırıda kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Ailelerden birisinin karı-koca Türk, diğer ailedeyse erkeğin Türk kadının Fransız olduğu, iki ailenin de ikişer çocukları olduğu bildirildi. Strasbourg Belediye Başkanı Roland Ries, saldırıyı kınarken, suçluların en kısa zamandan yakalanıp yargıya teslim edilmesini istedi. Strasbourg'da geçen ay da Öğrenci Kongresi Derneği'nin Strasbourg şehir merkezindeki bürosu, ırkçı saldırıya hedef olmuş, dernek bürosunun kapısı kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından ateşe verilmek istenmişti. Büroda bulunan Türk öğrencilerin durumu erkenden fark etmesi sayesinde ateş büyümeden söndürülmüştü. Strasbourg'da ayrıca Odysee sineması müdürü Faruk Günaltay'ın evi ve otomobili, geçen eylül ayında ırkçı saldırganlar tarafından kundaklanmak istenmişti. Strasbourg kenti ve bölgesinde, daha önce Müslüman ve Musevi mezarlıkları ve ibadet yerleri de ırkçı saldırılara hedef olmuştu.