Fransa'da içişleri bakanının istifası isteniyor



Fransa'da muhalefetteki Sosyalist Parti, yabancı göçmenlere karşı “ırkçı söylemde” bulunmakla suçladığı İçişleri Bakanı Brice Hortefeux'nun istifasını istedi.



Sosyalist Parti Sözcüsü Benoit Hamon, Hortefeux'nun söylemlerinin “kabul edilemez”olduğunu belirterek, bakanın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.



Fransız bakan, 5 Eylül tarihinde parti üyeleriyle yaptığı ve televizyon görüntülerine de yansıyan konuşmasında, yabancı göçmenlere atıfta bulunarak,”Ne kadar çok olurlarsa o kadar fazla sorun oluyor” ifadesini kullanmıştı.



Sivil toplum örgütleri de, bugün yaptıkları açıklamalarda, İçişleri Bakanı Hortefeux'u eleştirdiler.

