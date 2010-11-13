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Dünya

FRANSA'DA HÜKÜMETTE DEĞİŞİKLİK PARİS (A.A)

13 Kasım 2010 23:30

-FRANSA'DA HÜKÜMETTE DEĞİŞİKLİK PARİS (A.A) - 13.11.2010 - Fransa'da Başbakan Francois Fillon ve bakanlar kurulu, hükümette uzun zamandır beklenen değişikliğe olanak sağlamak için bugün istifasını sundu. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin istifayı kabul ettiği açıklandı. Fillon ve Sarkozy, bugün gelecek bakanlar kurulunu belirlemek üzere iki kez görüşme yapmıştı. Siyasi gözlemciler, Fillon'un tekrar başbakanlık görevine getirileceği yorumunu yaparken, eski başbakanlardan Alain Juppen'nin de yeni bakanlar kuruluna girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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