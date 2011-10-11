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Dünya

Fransa'da hükümet yeni vergi paketi hazırladı PARİS (A.A)

11 Ekim 2011 21:39

-Fransa'da hükümet yeni vergi paketi hazırladı PARİS (A.A) - 11.10.2011 - Fransa'da bütçe açığını düşürmek için mücadele eden hükümet, çok zenginlere yönelik yeni bir vergi paketi hazırladı. Yeni vergi paketi, yılda 250 bin avrodan fazla kazananları ilgilendiriyor. Hükümetin parlamentoya sunacağı yasa teklifiyle, vergi gelirlerinde 380 ile 450 milyon avro civarında artış bekleniyor. Tasarıya göre, yılda 250 binden fazla kazananlar bunun yüzde 3'ünü, 500 bin avrodan fazla kazananlarsa yüzde 4'ünü devlete ek vergi olarak ödeyecek. Fransa'da 2011 yılı için bütçe açığının 95 milyar avro civarında olması bekleniyor. Bu rakam, gayri safi milli hasılanın yüzde 5.7'sine tekabül ediyor. AB içindeki avro kriteri, bunu yüzde 3'ü kesinlikle geçmemesini öngörüyor.

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