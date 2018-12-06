Fransa'da hükümet akaryakıt zammından vazgeçti!

Fransa Başbakanı Edouard Philippe 'sarı yeleklilerin' gösteriler sonrası akaryakıt zammından vazgeçtiklerini açıkladı.

Fransız basının Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, daha önce 6 aylığına askıya alınan akaryakıt zamları gelecek yıl için iptal edildi.

Başbakan Edouard Philippe, bugün Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, akaryakıt zamlarının alım gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamaması durumunda iptal edebileceklerini belirtmişti.

Philippe, dün de akaryakıtın yanı sıra elektrik ve gaz zamlarını da 6 aylığına askıya alındığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi 1043 kişi yaralanmış ve 1424 kişi gözaltına alınmıştı.