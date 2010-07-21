Fransa'da havayolları çalışanları greve gidiyor

T24- Fransa’da hava trafik kontrol görevlileri bugün greve gidiyor.



24 saatlik grev nedeniyle Paris’e inen ve kalkan uçaklarda gecikmeler bekleniyor.



Grev, Fransız hükümetinin Belçika, Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre ile hava sahalarını birleştirme kararını protesto etmek amacıyla yapılıyor. Daha önce de Ocak ve Şubat aylarında grev kararı alan sendikaya göre, hükümetin bu kararı, yüzlerce Fransız’ın işini kaybetmesine yol açacak.



Ancak Avrupa Birliği yetkilileri, hava trafiğinin bu şekilde daha verimli ve güvenli kontrol edilebileceğini söylüyor.