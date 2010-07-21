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Dünya

Fransa'da havayolları çalışanları greve gidiyor

Fransa'da havayolları çalışanları 24 saat grev yapacak.

21 Temmuz 2010 03:00

T24- Fransa’da hava trafik kontrol görevlileri bugün greve gidiyor.


24 saatlik grev nedeniyle Paris’e inen ve kalkan uçaklarda gecikmeler bekleniyor.


Grev, Fransız hükümetinin Belçika, Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre ile hava sahalarını birleştirme kararını protesto etmek amacıyla yapılıyor. Daha önce de Ocak ve Şubat aylarında grev kararı alan sendikaya göre, hükümetin bu kararı, yüzlerce Fransız’ın işini kaybetmesine yol açacak.


Ancak Avrupa Birliği yetkilileri, hava trafiğinin bu şekilde daha verimli ve güvenli kontrol edilebileceğini söylüyor.

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