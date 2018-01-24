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Dünya

Fransa'da 'hata yapma hakkı' yasallaştı

Fransa'da vatandaşlara kamu işlemlerinde 'hata yapma hakkı' verildi

24 Ocak 2018 21:20

Fransa’da milletvekilleri vatandaşlara hükümetle olan ilişkilerinde ‘hata yapma hakkı’ tanıyan bir yasayı Ulusal Meclis’te onayladı. Yasaya göre örneğin bir Fransız vergi mükellefi vergi beyannamesinde istemeden hatalı bilgi verdiğini açıklarsa daha önce olduğu gibi otomatik olarak ceza almayacak.

Yeni yasaya göre vatandaşlar istemeden yaptıkları hatalar için otomatik olarak cezalandırılmayacak ancak söz konusu af, yapılan ilk hata ile sınırlı olacak. Kişinin söz konusu hatayı ‘kötü niyetle’ yaptığından şüphelenilmesi halinde ise bunu kanıtlama sorumluluğu  devlette olacak.  Bu yasa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyası sırasında vaat ettiği reformlar arasında yer alıyordu.

Fransa Kamu Harcamaları Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada “Bu (yasa) yönetenler ve yönetilenler arasındaki ilişkide bir devrim” ifadelerini kullandı.

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