Fransa'da haşema yasağı Danıştay'a taşındı

Fransa'da 26 tatil bölgesinde yaşama geçirilen kadınların plajlarda haşema (burkini) giymesiyle ilgili yasak Danıştay'a taşındı.

İnsan Hakları Birliği (LDH) adlı sivil toplum örgütü ve İslamafobi ile Mücadele Derneği (CCIF) yasağın düşünce, din, giyim ve hareket özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtiyor.

Riviera başta olmak üzere ilçe belediye başkanları ise yasağın kamu düzenini ve laikliği koruduğunu söylüyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre Fransız vatandaşlarının çoğunluğu yasağın doğru olduğunu savunuyor.

Ifop şirketi tarafından düzenlenen araştırmaya göre Fransız halkının yüzde 64'i yasağı destekliyor.

Hükümet içinde farklı görüşler

Fransız kamuoyundaki haşema yasağı tartışması hükümete de sıçradı.

Başbakan Manuel Valls, haşemanın 'kadınların köleliği' anlamına geldiğini söyledi.

Eğitim bakanı Najat Vallaud-Belkacem ise her ne kadar bir feminist olarak haşemayı doğru bulmasa 'yasağın onaylanamaz olduğunu' belirtti.

LDH ve CCIF yasağı Nice kentinde bir mahkemeye taşımış ancak itirazlarına olumlu cevap alamamıştı.

İdari mahkeme, yasağın, kamuya açık alanlarda dini sembollerin sergilenmesine sınırlar getiren 2004 tarihli yasanın kapsamına girdiğine hükmeşti.

Mahkeme kararının gerekçesinde, "Olağanüstü Hal koşulları altında ve Fransa'da gerçekleştirilen son İslamcı saldırılardan sonra dini sembollerin, bu olayda tesettürlü mayonun, bariz bir şekilde kamuya açık yerlerde sergilenmesi, gerilim yaratabilir ya da varolan gerilimleri tırmandırabilir ve kamu düzenini bozma tehlikesi taşır" demişti.

Sivil toplum örgütleri bunun üzerine yasağı Danıştay'a taşıdı.

Danıştay'ın kararının Cuma öğleden sonra açıklanması bekleniyor.