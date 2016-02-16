Fransa’da 'güvenlik gerekçesiyle' Türkçe ve Arapça dersleri yasaklandı

Fransa'nın Migennes kenti Belediye Başkanı François Boucher, kendi bölgesindeki okulda 'güvenlik gerekçesiyle' Türkçe ve Arapça yabancı dil derslerini yasakladı.

Hürriyet’in haberine göre, Migennes Türk Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Faruk Bıyık yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçiler Partisi'nden olan Boucher'in, okul sonrası çarşamba günleri 'Ana dil ve kültürü eğitimi' (ELCO) kapsamında verilen Türkçe ve Arapça derslerini 'güvenlik ve terör tehdidi' gerekçesiyle yasakladığını anlattı.

Bıyık, yaklaşık 90 öğrencinin Arapça ve Türkçe dersi aldığını belirtirken, Belediye Başkanı'nın uygulamasını Fransız Eğitim Akademisi ve bölge valiliğine sorduklarını ve 'asla böyle bir uygulama olmadığı' yanıtını aldıklarını söyledi.

Bıyık, derslerin yeniden verilebilmesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini, uygulamanın "haksız ve keyfi" olduğunu sözlerine ekledi.

Türkçe öğretmeninin Migennes haricinde dört farklı şehirde de aynı dersi verdiği, ancak oradaki okullarda hiçbir sorun yaşamadığı bildirildi.

Şu an ikinci döneminde görev yapan Belediye Başkanı Boucher, bölgede ırkçı ve İslam karşıtı fikirleriyle tanınıyor.

Fransa'da ELCO ismiyle bilinen 'Ana dil ve kültürü eğitimi', Fransa'daki çalışan işçi ailelerin çocuklarına yönelik, Avrupa direktifi tavsiyesiyle Cezayir, Hırvatistan, İtalya, Fas, Sırbistan, Portekiz, Tunus ve Türkiye ile Fransa arasında imzalanan ikili anlaşma kapsamında 1977'den beri veriliyor.