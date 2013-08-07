T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da günlüğü 100 Euro'ya 'kiralık meme'

Fransa'da 29 yaşındaki hemşire, bebeklerin emzirilebilmesi için 'memelerini kiralamaya karar verdiğini' duyurdu

07 Ağustos 2013 12:12

Fransa'da genç bir kadın, internet üzerinden yayınladığı bir reklamla 'eşcinsel çiftlerin bebeklerini günlük 100 Euro'ya emzireceğini' açıklayınca hem basının gündemine oturdu hem de büyük bir tartışma başlattı.

Fransa'da eşcinsel çiftlerin evlenmesine olanak sağlayan ve uzun süre tartışılan tıklayın yasanın onaylanmasından kısa süre sonra, 29 yaşındaki hemşire, bebeklerin emzirilebilmesi için 'memelerini kiralamaya karar verdiğini' duyurdu.

Christian Fraser'ın BBC Türkçe'de yer alan haberine göre 'Kiralık meme' ilanı "Burada her şey kiralıktır" sloganıyla çalışan e-Loue.com adresindeki internet sitesinde yayınlandı. Site yöneticileri, her şeyin kiralık olduğunu söylese de, bu tür bir ilanla daha önce karşılaşmadıklarını belirtiyorlar.

İlanda "Tamamen sağlıklı, genç bir anneyim. 29 yaşında eğitimli bir hemşireyim. Küçük bebeklerin emzirilebilmesi için memelerimi kiraya veriyorum" ifadeleri yer aldı.

Genç kadın, ilanda ayrıca, bir bebeği günde 12 kez emzirebileceğini belirtildi. İlanın başlığında basit şekilde "Kiralık meme - Emzirme - Boulogne" sözleri yer alıyor. Boulogne Paris'in batısındaki bir banliyö.

İlanın yayınlandığı e-Loue internet sitesinin yöneticisi yoğun eleştiri almış olsa da, çalışanlarının ilanı veren kadınla temasa geçtiğini, kimliğini doğruladıklarını ve önerilen hizmetin gerçek olduğundan hiçbir şüpheleri bulunmadığını belirtti.

Önerilen hizmetin yasadışı olduğu iddialarını ise reddeden e-Loue, Fransa'da anne sütünün satışının yasadışı olduğunu ancak bu ilanı veren kişinin sütünü satmadığını ve bir 'hizmet önerdiğini' savundu.

Fransa'da eşcinsel çiftlerin evlenmesine ve evlat edinmesine olanak veren yasalar yürürlüğe girmiş olsa da, 'taşıyıcı annelik' ya da eşcinsel çiftler için çocuk doğurmak yasalara aykırı.

İlanı veren kadın şu ana kadar 10 teklif aldığını söyledi. Bunların sadece yarısının ciddi teklifler olduğunu belirten genç kadın, "Diğerleri sapıklardı" dedi.

 

ETİKETLER

fransakiralık memeeurohemşireinterneteşcinsel evlilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24