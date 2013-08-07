Fransa'da günlüğü 100 Euro'ya 'kiralık meme'

Fransa'da genç bir kadın, internet üzerinden yayınladığı bir reklamla 'eşcinsel çiftlerin bebeklerini günlük 100 Euro'ya emzireceğini' açıklayınca hem basının gündemine oturdu hem de büyük bir tartışma başlattı.

Fransa'da eşcinsel çiftlerin evlenmesine olanak sağlayan ve uzun süre tartışılan tıklayın yasanın onaylanmasından kısa süre sonra, 29 yaşındaki hemşire, bebeklerin emzirilebilmesi için 'memelerini kiralamaya karar verdiğini' duyurdu.

Christian Fraser'ın BBC Türkçe'de yer alan haberine göre 'Kiralık meme' ilanı "Burada her şey kiralıktır" sloganıyla çalışan e-Loue.com adresindeki internet sitesinde yayınlandı. Site yöneticileri, her şeyin kiralık olduğunu söylese de, bu tür bir ilanla daha önce karşılaşmadıklarını belirtiyorlar.

İlanda "Tamamen sağlıklı, genç bir anneyim. 29 yaşında eğitimli bir hemşireyim. Küçük bebeklerin emzirilebilmesi için memelerimi kiraya veriyorum" ifadeleri yer aldı.

Genç kadın, ilanda ayrıca, bir bebeği günde 12 kez emzirebileceğini belirtildi. İlanın başlığında basit şekilde "Kiralık meme - Emzirme - Boulogne" sözleri yer alıyor. Boulogne Paris'in batısındaki bir banliyö.

İlanın yayınlandığı e-Loue internet sitesinin yöneticisi yoğun eleştiri almış olsa da, çalışanlarının ilanı veren kadınla temasa geçtiğini, kimliğini doğruladıklarını ve önerilen hizmetin gerçek olduğundan hiçbir şüpheleri bulunmadığını belirtti.

Önerilen hizmetin yasadışı olduğu iddialarını ise reddeden e-Loue, Fransa'da anne sütünün satışının yasadışı olduğunu ancak bu ilanı veren kişinin sütünü satmadığını ve bir 'hizmet önerdiğini' savundu.

Fransa'da eşcinsel çiftlerin evlenmesine ve evlat edinmesine olanak veren yasalar yürürlüğe girmiş olsa da, 'taşıyıcı annelik' ya da eşcinsel çiftler için çocuk doğurmak yasalara aykırı.

İlanı veren kadın şu ana kadar 10 teklif aldığını söyledi. Bunların sadece yarısının ciddi teklifler olduğunu belirten genç kadın, "Diğerleri sapıklardı" dedi.