-FRANSA'DA GREV HIZ KESİYOR PARİS (A.A) - 26.10.2010 - Fransa'da hükümetin emeklilik yasa tasarısını protesto eden işçilerin başlattığı grev dalgası giderek yavaşlıyor. Fransa'da dün üç petrol rafinerisinde çalışan işçilerin greve son vermelerinin ardından, bugün Marsilya Belediyesindeki temizlik işçileri işe dönme kararı aldı. Marsilya'da temizlik işçilerinin başlattığı grev nedeniyle uzun zamandır çöplerin toplanamaması sonucu, kentte ciddi bir çevre kirliliği sorunu ortaya çıkmıştı. Petrol rafinelerindeki grevler de ülke genelinde benzin istasyonlarında son bir haftadır yakıt sıkıntısına yol açmıştı. Fransa'da işçiler, hükümetin emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkarılmasını öngören yasa tasarısına karşı çıkıyor. Tasarı bugün Senato, yarın da Meclis genel kurullarında son kez oylanacak. Muhalefetteki Sosyalist Parti'nin, tasarının onaylanmasının ardından Anayasa Mahkemesine iptal davası açması bekleniyor. Grevlerin, devlete mali faturasının 1,6 ila 3,2 milyar avro arasında olduğu tahmin ediliyor.