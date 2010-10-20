-FRANSA'DA GREV GERGİNLİĞİ ARTIYOR PARİS (A.A) - 20.10.2010 - Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı çıkan protestocu işçiler, bugün başta başkent Paris'tekiler olmak üzere, havaalanlarına giden yolları kapatarak eylemlerini sürdürdü. Paris'teki Orly ve Roissy havaalanlarındaki engellemeler yüzünden yollarda uzun kuyrukların oluştuğu ve uçak seferlerini kaçırma tehlikesi yaşayan yolcuların sıkıntılı anlar yaşadıkları bildirildi. Toulouse, Clermont-Fermand, Nice ve Nantes kentindeki havaalanlarına giden yollarda da, protestocular yol kapatma eyleminde bulundu. Fransa'da grevci işçilere destek veren lise öğrencilerinin eylemleri de sürüyor. Paris'in Nanterre kasabası, Lyon ve Marsilya, liselilerin sık sık olay çıkarttıkları ve polisle çatıştıkları kentlerin başında geliyor. İçişleri Bakanlığı ise, hafta başından bu yana, bin 423 kişinin gözaltını alındığı açıkladı. Açıklamaya göre, gözaltına alınan 149 kişi derhal mahkemeye çıkartılıp, yargılanmalarına başlandı. Fransa'da genelindeki olaylarda çok sayıda aracın ateşe verildiği olaylarda, 62 polisinin yaralandığı bildirildi. Fransa'da işçilerin grevi hava ve demiryolu ulaşımını olumsuz etkilerken, petrol rafinelerindeki grevler yüzünden 4 bin civarında benzin istasyonu sürücülere yakıt temin edemiyor. Rafinelerdeki grevlerin, sanayi üretimini de önümüzdeki günlerde olumsuz etkilemesi bekleniyor. Fransa'da son kamuoyu yoklamaları, seçmenlerin yüzde 79'unun, hükümetin, emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkartılmasını öngören yasa tasarısını sendikalarla tekrar müzakere etmesini isteğini ortaya koyuyor.