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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da grev dalgasına Air France da katıldı

Fransa’da yeni çalışma yasasını protesto amacıyla düzenlenen grevlere bir yenisi daha eklendi. Fransız havayolu şirketi Air France pilotları dört gün sürecek bir greve başladı.

11 Haziran 2016 19:54


2016 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın heyecanının yaşandığı Fransa'da, hükümet sendikaların yeni çalışma yasasını protesto amaçlı başlattığı grev dalgasının büyümesini endişeyle izliyor. Bu grev dalgasına son olarak Fransız havayolu şirketi Air France pilotları da katıldı.

Pilotların dört gün süreceği açıklanan grevinin öncelikli hedefi çalışma koşullarının iyileştirilmesi. Ayrıca havayolunun planladığı tasarruf önlemleri sonucu ikramiyelerde kesintiye gidilmesi de pilotları greve sevk eden nedenler arasında.

Air France'dan yapılan açıklamada grevin ilk gününde her dört ya da her beş seferden birinin iptal olmasının beklendiği, ancak uçuşların yüzde 80'inden fazlasının sorunsuz gerçekleştirileceği bildirildi. Air France, grevin maliyetinin ise günde yaklaşık 5 milyon euro olacağını tahmin ediyor.

Paris'te “grev kaosu”

Pilotlarının grevinin sona ereceği 14 Haziran için de sendikaların Paris'te büyük bir gösteri çağrısı yaptığı bildirildi.

Öte yandan devlete ait demiryolu işletmesi SNCF, petrol rafinerileri ve çöp imha işçilerinin grevlerinin de kısmen devam edeceği açıklandı. Başkent Paris'te hemen her köşede çöp poşetlerinin göze çarptığı bildirilirken, Belediye Başkanı Anne Hidalgo, “şehirde her şeyin normal seyrine dönmesinin bir kaç gün süreceğini” söyledi.

Terör korkusunun da hala belirgin biçimde hissedildiği ülkede Avrupa Futbol Şampiyonası nedeniyle yaklaşık 90 bin polisin ve özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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