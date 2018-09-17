Fransa'da gördüğü müzeyi İspir'e kurdu

Murat AYDIN/ İSPİR (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un İspir İlçe Belediye Başkanı Osman Çakır, Fransa\'da gördüğü Etnografya Müzesi\'ni ilçesinde hizmete açtı.

İspir Belediye Başkanı Osman Çakır, 20 yıl önce gittiği Fransa\'daki Etnografya Müzesi\'nden çok etkilenince ilçesine yapmak istedi. Uzun çalışma sonucu Başkan Çakır, ilçe merkezi ve 174 mahalleden 250 tarım aletini sergilemek için ilçe merkezinde yapılan kent müzesine getirdi. Üç dönemdir belediye başkanlığı yaptığını belirten Osman Çakır, \"Fransa\'ya gittiğimde eskiden kullanılan tarımsal aletleri sergileyen bir müze gördüm. Bunu yapmayı uzun zamandan beri aklıma koymuştum. Yapmayı başardık. Amacımız gelecek nesillere atalarımızın hangi şartlarda, hangi aletlerle tarım yaptıklarını geçmişten geleceğe taşımak. 400 metrekare ahşaptan bir bina yaparak yöresel, tarih ve kültür müzesi yaptık\" dedi.



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