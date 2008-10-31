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Ekonomi

Fransa’da gereksiz yere işten çıkarmalara yakın takip

Fransa'da hükümet, küresel mali kriz sırasında çalışanları gereksiz yere işten çıkaran şirketleri yakın takibe alacak.

31 Ekim 2008 02:00

Fransa'da hükümet, küresel mali kriz sırasında çalışanları gereksiz yere işten çıkaran şirketleri yakın takibe alacak.

Çalışma Bakanı Laurent Wauquiez, krizi fırsat bilerek çalışanları gereksiz yere işten çıkaracak şirketler hakkında soruşturma açılacağını söyledi.

"İşverenlerin, kriz karşısında işçi çıkarmak için mantıklı nedenlerinin bulunması gerektiğini" ifade eden Fransız bakan, "şirketlerin kriz sırasında istihdam açısından avantaj sağlama yoluna gitmesine izin vermeyeceklerini" bildirdi.

Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, salı günü yaptığı açıklamada, hükümetin, çalışanları gereksiz yere işten çıkartan şirketlere karşı "acımasız olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Fransa, AB içinde aktif nüfus içinde en fazla işsiz vatandaşa sahip ülkeler sıralamasında 3'üncü sırada geliyor.

Fransa'da aktif nüfusun yaklaşık yüzde 8'i işsiz.

Bankalar ilave küçük ve orta ölçekli şirketlere mali krize karşı destek sağlamak için yardım paketleri açıklayan Sarkozy, önceki gün. Devletin sübvanse edeceği kadrolarda gelecek yıl 100 bin kişilik artışa gidileceğini açıklamıştı.

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