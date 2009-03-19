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Ekonomi

Fransa'da genel grev hayatı felç etti

Hükümetin sosyal ve ekonomik politikalarını protesto etmek için bugün başlatılan genel grev yüzünden ülkede hayat durdu

19 Mart 2009 02:00

Fransa'da kamu ve özel sektör çalışanlarının, hükümetin sosyal ve ekonomik politikalarını protesto etmek için bugün başlattığı genel grev yüzünden ülkede hayat durdu.

Grev dolayısıyla demir, hava ve kara yollarında ulaşımın aksadığı belirtilirken, ilk ve orta dereceli okullarda öğretmenlerin de greve katılmasıyla, bazı okulların tatil edildiği bildirildi.

Sekiz büyük sendikanın yaptığı çağrıya, posta idaresi çalışanları, bankacılar, otomobil sektörü işçileri, elektrik idaresi çalışanları, devlet dairelerinde çalışanlar ve liman işçileri katılıyor.

Elektrik idaresi çalışanlarının bazı bölgelerde, protestolarını dile getirebilmek için elektrik dağıtımında kesintiye gittikleri, liman işçilerinin de, barikatlar oluşturarak deniz taşımacılığını engelledikleri gelen haberler arasında.

Bu arada, tiyatro, opera, bale, konser ve diğer sanatsal faaliyetlerin de büyük ölçüde iptal edilmesi bekleniyor.



Düzenlenen bir kamuoyu araştırmasına göre, Fransızların yüzde 75'i bugünkü genel greve destek veriyor.

Kamu ve özel sektör çalışanları, bugün ayrıca başta başkent Paris olmak üzere büyük kentlerde muhalefetteki sol parti temsilcilerinin de katılımıyla protesto gösterileri düzenleyecek.

Polis ve jandarmanın, gösterilerde olay çıkmaması için yoğun güvenlik önlemi aldığı bildirildi.

Başkent Paris'teki gösteriye en az 100 bin kişinin katılmasıbekleniyor.

Fransa'da 29 Ocakta düzenlenen genel grev sırasında yapılan protesto gösterilerine ülke genelinde 2,5 milyon kişi katılmıştı.

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