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Dünya

Fransa'da 'fişleme' isyanı

Fransa’da yaşları 13’ün üzerinde kişilerle ilgili özel bilgilerin 'EDVIGE' adlı veri tabanında toplanması şiddetli tartışmalara neden oldu.

10 Eylül 2008 03:00

Fransa’da başbakana bağlı karşı-casusluk birimi (DST) ve emniyet istihbaratının (RG) tek çatı altında toplaması sırasında, “kamu düzenini bozabilecek” veya “parti ve derneklerde görevli”, “yaşları 13’ün üzerinde” kişilerle ilgili özel bilgilerin “EDVIGE” adlı veri tabanında toplanması Fransa’da şiddetli tartışmalara neden oldu.

Muhalefetin yanı sıra, Savunma Bakanı Herve Morin, yeni fişleme kararnamesine tepki gösterdi. Fransa’nın güçlü patron kuruluşu MEDEF’in başkanı Laurence Parisot da EDVIGE karşıtları arasında yer aldı ve hükümetten “açıklama” istedi. İktidardaki Halk Hareketi İçin Birlik Partisi’nin (UMP) “liberal” kanat temsilcisi Herve Novelli ve iktidarın küçük ortağı Radikal Parti bu konuda ek güvenceler verilmesini istedi.

Her kesimden tepki var

Her türde fişleme çalışmasında etik açıdan görüşü alınan “Ulusal Bilgiişlem ve Özgürlükler Komisyonu” (CNIL), kararnameye çekince koydu, fişlemenin istisnai, bilgilerin muhafaza süresininse kısıtlı olmasını istedi.

Fişleme yaşının küçüklüğü, “kamu düzenini bozma” gibi belirsiz ifadelere başvurulması, “ırk, cinsel tercih, inanç” gibi özelliklerin dosyaya konabilmesi nedeniyle, yeni fişleme sistemi vatandaşların da şiddetli tepkisine yol açtı.

Fişlendiğinden kuşku duyan kişiler dosyalarını görmek için resmi makamlara başvurdu. Yetkililer, Fransa’da gençler arasında işlenen suçların niteliğinde gözlenen değişim nedeniyle fişleme yaşının aşağı çekildiğini, diğer hususlarda ise uygulamada ciddi yenilik olmadığını savunuyor.

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