Fransa'da eylem yapan gardiyanlar polisle çatıştı

Fransa'da çalışma koşullarının iyileştirilmesi için dün eylem başlatan cezaevi gardiyanları polisle çatıştı.



Polis, tutukluların başkent Paris'teki cezaevinden mahkemeye naklini engellemeye çalışan gardiyanlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Başkentteki La Sante cezaevinin kapılarını tutan gardiyanlar, sokaklara lastikler ve sandıklar attı.



Bu arada cezaevi çalışanları sendikası yayımladığı bir açıklamayla polisin "şiddetini" kınayarak, diyalog çağrısında bulundu.



Fransa'daki 194 cezaevinin yaklaşık üçte ikisinde çalışanlar eylem yapıyor.



Öte yandan Bütçe Bakanı Eric Woerth, cezaevleri bütçesinin bu yıl artırıldığını, eylemcilerin cezaevlerine daha çok görevli alınması yönündeki taleplerini karşılamaya yetecek paraları bulunduğunu söyledi.



