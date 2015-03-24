Fransa'da ETA operasyonu

İspanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ETA üyesi Mendizabal Plazaola, Pyrénées-Atlantiques vilayetine bağlı Saint-Palais'de yakalandı.

36 yaşındaki Mendizabal Plazaola, bazı bombalama eylemlerinden ötürü 2009 yılında hapis cezasına çarptırılması üzerine kayıplara karışmıştı.

1959 yılında kurulan ETA, silahlı mücadele yoluyla Bask bölgesinin bağımsızlığını sağlamayı hedefliyor. Örgüt 2011 yılında resmi olarak şiddet eylemlerine son verdiğini ve silah bıraktığını duyurmuştu. ETA, Avrupa Birliği ve ABD'de terör örgütü olarak kabul ediliyor.

