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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da ETA operasyonu

Ayrılıkçı ETA örgütünün 6 yıldır aranan bir üyesi Fransa'nın güneyinde yakalandı.

24 Mart 2015 12:05

İspanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ETA üyesi Mendizabal Plazaola, Pyrénées-Atlantiques vilayetine bağlı Saint-Palais'de yakalandı.

36 yaşındaki Mendizabal Plazaola, bazı bombalama eylemlerinden ötürü 2009 yılında hapis cezasına çarptırılması üzerine kayıplara karışmıştı.

1959 yılında kurulan ETA, silahlı mücadele yoluyla Bask bölgesinin bağımsızlığını sağlamayı hedefliyor. Örgüt 2011 yılında resmi olarak şiddet eylemlerine son verdiğini ve silah bıraktığını duyurmuştu. ETA, Avrupa Birliği ve ABD'de terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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