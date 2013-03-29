Fransa'da eşcinsel evlilik karşıtları yine sokaklarda

Fransa'da eşcinsel evlilik yasasının Meclis'ten geçmesine tepki dinmiyor. Yüzlerce gösterici dün başkent Paris'te devlet televizyonu binasının önünde toplandı. Hem televizyona röportaj veren Cumhurbaşkanı Francois Hollande'ı, hem de yasa tasarısını protesto etti.

Cnn Türk'te yer alan habere göre, France 2 televizyonunun önünde toplanan kalabalık öfkeli. Nedeni; eşcinsel evlilik ve evlat edinme hakkının Meclis'ten geçmesi.

Hedefte ise, televizyona röportaj veren Cumhurbaşkanı Francois Hollande var.

Hollande, devlet televizyonuna verdiği röportajda eşcinsel evlilik tasarısına açıklık getirdi, tasarıya desteğini yineledi.

O, televizyonda demeç verirken, yüzlerce kişi de televizyon binasının önünde gösteri yaptı.

Eylemciler, "Hollande senin yasanı istemiyoruz", "iş istiyoruz, eşcinsel evlilik değil" şeklinde sloganlar attı. "Bunun hesabını vereceksiniz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, tasarının iptalini istedi.

Eşcinsellere evlilik ve evlat edinme hakkı, Cumhurbaşkanı Hollande'ın seçim kampanyasındaki başlıca vaatlerinden biriydi.

Hollande'ın o vaadi; tasarının geçen ay Meclis'ten geçmesiyle hayat buldu.

Gelecek ay Senato'nun da onayından geçmesi beklenen tasarı, "aile sisteminin bozulmasından endişe ediyoruz" diyen eşcinsel evlilik karşıtlarının tepkisine neden oldu.